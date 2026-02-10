Ο Χάρης Σεφερλής, ο 21χρονος γιος του Μάρκου Σεφερλή και της Έλενας Τσαβαλιά, έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή.

Η Έλενα Τσαβαλιά θέλησε να ευχηθεί δημόσια στο γιο της, κοινοποιώντας μια νέα τους φωτογραφία στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του Χάρη Σεφερλή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η γνωστή ηθοποιός έγραψε για το γιο της: «Είσαι τα πάντα μου για πάντα ! Χρόνια ευλογημένα, γιε μου! Σ’ αγαπάω τόσο…όσο καμιά λέξη δεν μπορεί να περιγράψει!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elena Tsavalia (@elenatsavalia)

govastiletto.gr – Μάρκος Σεφερλής: Απαντά για τις φήμες χωρισμού με την Έλενα Τσαβαλιά