Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Kimberly Guilfoyle σε λίγες ώρες προσγειώνεται στην Ελλάδα και η άφιξή της αναμένεται στη χώρα μας με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η στενή φίλη της, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, Ελένη Μπούση, που έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να τιμήσει τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Η Ελένη Μπούση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θαυμάζω την Kimberly γιατί δεν είναι μια τυχαία γυναίκα. Όταν τη βλέπεις, βλέπεις μια όμορφη γυναίκα και λες: έχει μυαλό; Κι όμως, είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα, είναι εισαγγελέας, δικηγόρος και πολιτική σχολιάστρια. Θέλω να της δώσετε μία ευκαιρία να σας αποδείξει ότι είναι διανοούμενη και έχει πολλή αγάπη για την Ελλάδα. Θα συγκινηθείτε με αυτό που είπε για την ημέρα του «ΌΧΙ», που αν ρωτήσετε πολλά παιδιά τι σημαίνει η 28η Οκτωβρίου, θα απαντήσουν: να μην πάμε μία ημέρα στο σχολείο για να κάνουμε παρέλαση. Η Kimberly Guilfoyle έχει μελετήσει την ελληνική ιστορία. Πρέπει να της δώσετε μία ευκαιρία, όπως δώσατε στον κ. Τσούνη (τον προηγούμενο πρέσβη)».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Θα παραστώ στις εκδηλώσεις προς τιμήν της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα. Την εκτιμώ πολύ την Kimberly γιατί είναι μία πολύ έξυπνη κοπέλα, πολύ διπλωμάτης και αν της δοθεί η ευκαιρία από την Ελλάδα, θα κάνει πολλά πράγματα».

Η Kimberly Guilfoyle θα φτάσει στην Ελλάδα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21.00 θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση προς τιμήν της στο Κέντρο Αθηνών υπό τους ήχους των τραγουδιών του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στις 12.00 μ,μ. Την πρώτη της επίσημη δημόσια εμφάνιση ωστόσο, θα την κάνει στο Ζάππειο Μέγαρο την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στη σύνοδο της σύμπραξης για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία.