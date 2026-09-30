Για τον πολυετή αγώνα της Γωγώς Μαστροκώστα με τον καρκίνο μίλησε η κουμπάρα της, Ελένη Μπούση, στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Η ίδια αναφέρθηκε στις στιγμές που ταξίδεψαν μαζί στην Αμερική για ιατρικές εξετάσεις, υπογραμμίζοντας τη βαθιά θέληση της Γωγώς για ζωή αλλά και τη δύναμη που αντλούσε από την πίστη της στις πιο δύσκολες στιγμές της περιπέτειάς της.

«Την λάτρευα, ήταν μία υπέροχη κοπέλα που αγωνίστηκε, νομίζω έδειξε σε όλο τον κόσμο ότι δεν πρέπει να το βάζεις κάτω. Είναι μεγάλο πράγμα να αφήσεις την πίστη σου πλέον να αποφασίσει για το μέλλον», είπε η Ελένη Μπούση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις συζητήσεις που, όπως είπε, είχαν κάνει για την ασθένεια και την πίστη.

«Την είχα φέρει στην Αμερική στους γιατρούς μας. Ήταν μια νέα κοπέλα που ήθελε να ζήσει. Όταν φτάνεις να λες πως δεν μπορείς να το νικήσεις, το Α και το Ω είναι ο Κύριος και πρέπει να αφήσω στα χέρια του τη ζωή μου. Αυτό το δέχτηκε και είναι μεγάλο πράγμα να αφήσει την πίστη σου να αποφασίσει για το μέλλον», πρόσθεσε για τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Η αναφορά της Ελένης Μπούση έγινε μία ημέρα μετά την επίσκεψή της στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων, όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό.

Θυμίζουμε πως η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου 2026, έπειτα από πολυετή περιπέτεια υγείας. Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη της με ανάρτηση στην οποία αποχαιρέτησε τη μητέρα της ως «μια μαχήτρια» και «έναν βράχο που δεν λύγισε ποτέ».

govastiletto.gr -Βικτώρια Δέλλα: Η ανάρτηση στα social media τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα