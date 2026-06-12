Νέα σελίδα στα επαγγελματικά της ανοίγει η Ελένη Χατζίδου, λίγες μόλις ημέρες μετά τα νέα για το τηλεοπτικό τέλος του «Breakfast@Star». Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια έκανε μια μεγάλη αλλαγή στη μουσική της πορεία, παίρνοντας «μεταγραφή» από τη Spicy στη Heaven Music. Το νέο αυτό βήμα επισημοποιήθηκε μέσα από μια ανάρτηση καλωσορίσματος στον επίσημο λογαριασμό της Heaven Music στο Instagram.

«Καλωσορίζουμε την @eleni.hatzidou στην οικογένεια της Heaven Music 💙», έγραψε η εταιρεία στη λεζάντα της ανάρτησής της, ανακοινώνοντας επίσημα τη νέα συνεργασία.

Η ανακοίνωση της Heaven για την Ελένη Χατζίδου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heaven Music (@heaven_music_official)

Η μεταγραφή αυτή έρχεται σε μια περίοδο αλλαγών για την Ελένη Χατζίδου, καθώς πριν από λίγες ημέρες επιβεβαίωσε δημόσια ότι το «Breakfast@Star», το οποίο παρουσίαζε μαζί με τον Ετεοκλή Παύλου τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ολοκληρώνει τον κύκλο του.

govastiletto.gr -Ελένη Χατζίδου: Το μήνυμα στον Ετεοκλή και το τέλος του «Breakfast@Star»