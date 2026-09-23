Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μίλησαν στις τηλεοπτικές κάμερες και, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκαν για τη νέα τηλεοπτική πραγματικότητα στο Star, μετά την ολοκλήρωση της δικής τους πρωινής εκπομπής.

Το τηλεοπτικό ζεύγος σχολίασε την πρεμιέρα της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία ανέλαβε φέτος τη ζώνη που παρουσίαζαν εκείνοι την περασμένη σεζόν. Αμφότεροι εστίασαν στο εντυπωσιακό και ανανεωμένο πλατό της εκπομπής, υπογραμμίζοντας τη σημαντική επένδυση που πραγματοποίησε ο σταθμός.

«Είδα Ζήνα όπως όλες τις εκπομπές στην αρχή. Τρελάθηκα με το πλατό. Πάρα πολύ ωραίο πλατό. Επένδυσε το κανάλι και πάρα πολύ καλά έκανε. Νομίζω είναι παιδιά το πιο ωραίο πλατό. Συγγνώμη τώρα για τους υπόλοιπους.

Η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα ότι μου λείπει, ότι ζηλεύω. Κατάλαβες ή κάπως να σφιχτεί η καρδιά μου. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έχω πολύ ωραία συναισθήματα. Δεν το ένιωσα να σου πω την αλήθεια και ίσως αυτό φταίει. Οφείλεται μάλλον στο ότι έχω πάει τώρα στο project του τραγουδιού. Δεν έστειλα ευχές στη Ζήνα αλλά έστειλα στη Λίλυ Πυράκη» είπε η Ελένη Χατζίδου.

«Όλες τις εκπομπές είδα. Τις περισσότερες είδα. Να μην πω τώρα αυτά που δεν μου άρεσαν. Τώρα δεν είναι και ευγενικό. Θα πω αυτά που μου άρεσαν. Μου άρεσε πάρα πολύ το πλατό» απάντησε με τη σειρά του ο Ετεοκλής Παύλου.

govastiletto.gr -Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: «Παγωμένοι» συναισθηματικά μετά το τέλος από το STAR