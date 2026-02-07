Η Ελένη Χατζίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και σχολίασε, μεταξύ άλλων, τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη και την μετέπειτα απάντησή του.

Η Ελένη Χατζίδου σχολίασε: «Απαράδεκτο το σχόλιο του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη. Δεν ξέρω πώς γίνεται να υπάρχει άνθρωπος που θα πει κάτι διαφορετικό. Μπήκα και είδα ακριβώς τι ειπώθηκε από όλους σε εκείνη την εκπομπή, και το θεωρώ απαράδεκτο σχόλιο. Τι λόγο έχεις να καθίσεις και να πεις για μια κοπέλα, που πήρε μία, έτσι κι αλλιώς, δύσκολη απόφαση, αυτό; Είναι πολύ άσχημο που μπήκε η Ελένη στη διαδικασία να απολογηθεί».

Η ίδια τόνισε: «Ο Δημήτρης Παπανώτας είναι έτσι ως άνθρωπος. Το αστείο είναι ότι το λέει με χιούμορ και ότι δεν το είπε με αυτό τον τρόπο. Δεν ξέρω για τι μας περνάει. Να ζητήσει συγγνώμη, γιατί; Αφού αυτό πιστεύει, θα ξαναγίνει σε ένα άλλο θέμα κάτι παρόμοιο. Το έχουμε δει τόσες φορές».

