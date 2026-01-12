Στο Breakfast@Star σχολιάστηκαν οι δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη σχετικά με την κατάσταση της υγείας του γιου της, μετά το ταξίδι του από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.

Η influencer είχε αναφέρει μέσα από βίντεο ότι παρέλαβε το παιδί άρρωστο από το αεροδρόμιο, σημειώνοντας πως δεν θα έπρεπε να ταξιδέψει ενώ είχε πυρετό, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει το πάρτι γενεθλίων που είχε ετοιμάσει.

Η Ελένη Χατζίδου σχολίασε πως τέτοιου είδους τοποθετήσεις εκθέτουν τον πατέρα του παιδιού, αφήνοντας αιχμές για αδιαφορία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η εικόνα ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επέτρεψε στο παιδί να ταξιδέψει χωρίς να υπολογίσει την κατάστασή του.

Στην κουβέντα παρενέβη και ο Ετεοκλής Παύλου, τονίζοντας ότι πολλές φορές η ανάγκη για δημόσιες εξηγήσεις ξεπερνά τα όρια που απαιτούνται για την προστασία των ανθρώπων της οικογένειας.

Υπογράμμισε πως, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά, η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διακριτικότητα και η ασφάλεια και όχι η δημόσια έκθεση.

