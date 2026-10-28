Μια αιχμηρή ανάρτηση για την ελευθερία του λόγου και τον σεβασμό έκανε η Ελένη Χατζίδου στο Instagram, με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα Instagram Story, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά κάποιο πρόσωπο, τονίζοντας πως η έκφραση προσωπικής άποψης συνοδεύεται και από ευθύνη.

«Το να λες “θα λέω πάντα τη γνώμη μου και την αλήθεια μου” δεν σου δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να προσβάλλεις, να μειώνεις ή να πληγώνεις άλλους ανθρώπους. Η ελευθερία του λόγου είναι δικαίωμα. Ο σεβασμός όμως είναι ευθύνη. Και κάτι ακόμα… Η προσωπική μας άποψη δεν είναι απαραίτητα και η απόλυτη αλήθεια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη για τη Μαρία Αντωνά

Η Ζήνα Κουτσελίνη προκάλεσε αντιδράσεις με το σχόλιό της για το μίνι φόρεμα που επέλεξε να φορέσει η Μαρία Αντωνά.

Η τελευταία απάντησε δημόσια, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο μια γυναίκα μπορεί να υποτιμήσει μια άλλη.

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