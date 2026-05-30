Η κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» και η δημοσιογράφος, Ρέα Ιωάννου συνάντησαν την Ελένη Χατζίδου. Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια επιβεβαίωσε ότι το «Breakfast@Star» ρίχνει αυλαία οριστικά, ύστερα από τέσσερα χρόνια στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Παράλληλα, τόνισε ότι διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με το Star.

Η Ελένη Χατζίδου ανέφερε: «Δύσκολη χρονιά, ανταγωνιστική. Έχουμε έναν μήνα ακόμη. Εμείς θα πάμε μέχρι το τέλος με τη διάθεσή μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε με τίποτα να πέσει η διάθεσή μας για κανέναν λόγο. Θέλουμε μέχρι την τελευταία μέρα που θα είμαστε στον αέρα, να προσφέρουμε στο κοινό αυτό που έχουμε υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή.

Η είδηση για το οριστικό τέλος του Breakfast@star ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ ούτε να κρύβομαι, ούτε να πω κάτι διαφορετικό. Όμως, επειδή είπα και πριν ότι έχουμε έναν μήνα ακόμα στον αέρα, θέλω να σκέφτομαι μόνο αυτό και θέλω μέχρι την τελευταία μέρα να είμαστε χαρούμενοι, έτσι όπως ξεκινήσαμε, με την ίδια διάθεση.

Η ενημέρωση έγινε τη Δευτέρα. Χαίρομαι που όλο αυτό έγινε νωρίς. Στεναχωριέμαι γιατί 4 χρόνια έχουμε πονέσει πάρα πολύ αυτήν την εκπομπή. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για την ομάδα, για όλα τα παιδιά που δουλεύουν για αυτήν την εκπομπή. Στεναχωριέμαι γενικά για όλο αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση και όλα αυτά που δυστυχώς τα βλέπουμε να έρχονται και δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε. Για όλους μας. Ολοκληρώνεται η προσπάθεια. Είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν γίνεται να είσαι χαρούμενος, όταν γίνεται αυτό.

Φεύγω με ψηλά το κεφάλι, φεύγω με πάρα πολύ καλές σχέσεις με το Star, που το ευγνωμονώ και το ευχαριστώ και τους έχω στην καρδιά μου. Οπότε εγώ σκέφτομαι μόνο τα καλά. Πάντα κρατάω μόνο τα θετικά».

