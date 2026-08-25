Λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, η Ελένη Χατζίδου έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στα social media, αφήνοντας να εννοηθεί πως κάτι την έχει προβληματίσει.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται μέσα στο αυτοκίνητό της, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα γεμάτο νόημα.

«Έχει ενδιαφέρον πως κάποιοι θυμούνται κάθε πόρτα που βρήκαν κλειστή, αλλά ξεχνούν πολύ εύκολα εκείνους που τους άνοιξαν τις πρώτες. Να ανεβαίνεις όσο ψηλά θέλεις. Απλώς να θυμάσαι τη διαδρομή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Χατζίδου δεν διευκρίνισε σε ποιον ή σε ποια κατάσταση αναφερόταν, με την ανάρτησή της να προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τα λόγια της.

Το timing της δημοσίευσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται λίγο πριν από την επιστροφή των τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Η ίδια και ο Ετεοκλής Παύλου δεν θα βρίσκονται τη νέα σεζόν στην πρωινή ζώνη του Star με το «Breakfast@Star», μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους που ανακοινώθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουνίου.

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