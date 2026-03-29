Η Ελένη Χατζίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και σχολίασε τα τελευταία σενάρια περί αντικατάστασής της στο «Breakfast@Star» από τη νέα σεζόν.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια ξεκαθάρισε: «Μπορεί να κυκλοφορήσουν φήμες και να είναι λανθασμένες. Αυτό που με πληγώνει είναι η αδικία. Όμως όταν γίνεται δουλειά με σωστή προσπάθεια και εξέλιξη, αυτό φαίνεται. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα συζητήσεις για την επόμενη σεζόν. Περιμένουμε τον Μάιο για να δούμε τι θα γίνει».

Σχολιάζοντας τα σενάρια αντικατάστασης, η Ελένη Χατζίδου τόνισε: «Ίσως ακούστηκαν, γιατί είδατε την Μπέττυ Μαγγίρα να περνάει την πόρτα του Star. Προσωπικά δεν βρίσκω λόγο να μας αντικαταστήσουν. Αν όμως τελικά γίνει κάτι διαφορετικό, δεν θα το πάρω στραβά. Θα θυμάμαι μόνο τα καλά, τα τέσσερα χρόνια συνεργασίας και την ευκαιρία που μου δόθηκε».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σχόλια για τα νούμερα τηλεθέασης και τις αναρτήσεις του Μάρκου Σεφερλή: «Το “ευχαριστώ” είναι και του Θεού. Πρέπει να εκτιμούμε και να λέμε στον κόσμο που μας ανεβάζει και μας κατεβάζει για πλάκα τώρα πια. Σήμερα δεν υπάρχουν πια σταριλίκια ή τίποτα τέτοια. Τα βλέπεις! Εγώ είμαι πολύ κοντά στον Μάρκο, και φυσικά εκτίμησα την κίνησή του».

