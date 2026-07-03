Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου ξεκίνησαν φανερά στενοχωρημένοι σήμερα 3 Ιουλίου την τελευταία τους εκπομπή στο Star.

Μαζί με το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν πέφτει και η οριστική αυλαία της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star, «Breakfast @Star» μετά από τέσσερα χρόνια.

Το ζευγάρι μπήκε χέρι-χέρι στο πλατό, με την Ελένη Χατζίδου να παίρνει πρώτη τον λόγο λέγοντας: «Σήμερα ίσως να έχω και περισσότερο άγχος από αυτό που είχα στην πρεμιέρα, όταν ξεκινήσαμε. Τελευταία μας εκπομπή, τελευταίο Breakfast που θα σας σερβίρουμε σήμερα. Τέσσερα χρόνια πολύ όμορφα θα ολοκληρωθούν σήμερα».

«Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, Λίγο την κατανόησή σας και συγχωρείστε μας αν δεν έχουμε την καλύτερη των διαθέσεων σήμερα, δεδομένων των συνθηκών και των εξελίξεων. Ωστόσο, για τρεις ώρες ακόμα θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά, να κάνουμε παρέα» πρόσθεσε ο Ετεοκλής Παύλου.

Τέλος, η Ελένη Χατζίδου είπε: «Η αλήθεια είναι ότι σας έχουμε συνηθίσει κάθε φορά που κλείνει η σεζόν να κάνουμε ένα πάρτι εδώ, να έχουμε τις μουσικές μας, να χορεύουμε. Δεν έχουμε σήμερα τραγούδια και μουσική. Είναι μια ειδική περίπτωση. Τελειώνει το Breakfast, πέφτει η αυλαία, είμαστε στενοχωρημένοι. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε την καλύτερη διάθεση που θα μπορούσαμε να έχουμε, ούτε θα σας μαυρίσουμε την ψυχή».

govastiletto.gr -Ελένη Χατζίδου: Αυτό είναι το νέο της επαγγελματικό βήμα μετά το τέλος του Breakfast@Star