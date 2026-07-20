Η Ελένη Χατζίδου αποκάλυψε στους διαδικτυακούς φίλους της μια νέα, δυσάρεστη εξέλιξη σχετικά με την υγεία της.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, η οποία απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της μαζί με την οικογένειά της, γνωστοποίησε μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram ότι, έπειτα από επίσκεψη στον ορθοπεδικό της, διαγνώστηκε με μικρή ρήξη στον έσω μηνίσκο και ξεκίνησε άμεσα πρόγραμμα φυσικοθεραπειών.

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Χατζίδου ενημέρωσε τους ακολούθους της για την κατάσταση της υγείας της, παράλληλα εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα χρειαστεί να ακολουθήσει αντίστοιχη θεραπευτική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Θυμάστε προχθές που πήγα στον ορθοπεδικό μου; Τελικά διαγνώστηκα με μικρή ρήξη στον έσω μηνίσκο, οπότε ξεκίνησα φυσικοθεραπείες… για άλλη μια φορά. Ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια επιλέγει να μιλήσει δημόσια για κάποιο θέμα που αφορά την υγεία ή ένα τραυματισμό της.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με την εκπομπή «Breakfast@Star», η τραγουδίστρια περνά στιγμές χαλάρωσης στις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον Ετεοκλή Παύλου και την κόρη τους, Μελίτα. Παρά τον τραυματισμό της, συνεχίζει την αποκατάστασή της με αισιοδοξία, έχοντας τη στήριξη της οικογένειάς της και προσδοκώντας ότι οι φυσικοθεραπείες θα τη βοηθήσουν να επιστρέψει σύντομα στις καθημερινές και επαγγελματικές της δραστηριότητες χωρίς ενοχλήσεις.

Δείτε την ανάρτησή της:

govastiletto.gr – Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: «Παγωμένοι» συναισθηματικά μετά το τέλος από το Star