Ξεχωριστή ήταν η σημερινή ημέρα για την Ελένη Χατζίδου, καθώς η κόρη της, Μελίτα, συμπλήρωσε 7 χρόνια ζωής.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια θέλησε να της ευχηθεί δημόσια, δημοσιεύοντας στα social media ένα βίντεο με όμορφες στιγμές από τη ζωή τους.

Στη μακροσκελή αφιέρωσή της, μίλησε για το πώς η μητρότητα άλλαξε τις προτεραιότητες, τα όνειρα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την αγάπη.

«7 χρόνια μαζί… Από τη μέρα που ήρθες στη ζωή μου, τίποτα δεν έμεινε όπως πριν», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη Μελίτα ως ένα παιδί γεμάτο φως, καλοσύνη και χαμόγελο.

Η Ελένη Χατζίδου της ευχήθηκε να παραμείνει πάντα ο εαυτός της, να κυνηγά όσα αγαπά και να μη φοβηθεί ποτέ να ανοίξει τα δικά της φτερά. Παράλληλα, της έδωσε τη δική της υπόσχεση: να βρίσκεται πάντα δίπλα της, χωρίς να της δείχνει τον δρόμο, αλλά ως σταθερό σημείο στο οποίο θα μπορεί να επιστρέφει.

«Χρόνια πολλά, ζωή μου. Εσύ είσαι το ωραιότερο πράγμα που έκανα ποτέ», κατέληξε η περήφανη μαμά.

View this post on Instagram A post shared by Eleni Hatzidou Pavlou (@eleni.hatzidou)

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