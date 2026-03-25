Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα στο πλατό του “Breakfast@Star”, η Ελένη Χατζίδου επιστρέφει στη δισκογραφία. Σε λίγες ώρες αναμένεται η κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για ένα ντουέτο-έκπληξη με τον πολυαγαπημένο της πατέρα.

Οι γονείς της είναι οι μεγάλες της αδυναμίες και ειδικά με τον μπαμπά της έχουν μια δεμένη σχέση, αφού τους ενώνει και το τραγούδι. Την αποκάλυψη είχε κάνει λίγες ημέρες πριν με μια ανάρτηση και τώρα μας έδωσε μια μικρή γεύση από τη συνεργασία τους.

«Η πρώτη αγάπη μου εσύ, ο πρώτος ήρωας μου εσύ, σε κάθε νύχτα που με ρίχνει η ζωή φέρνεις τη μέρα. Στις πρώτες λέξεις μου εσύ, στα πρώτα βήματά μου εσύ, πες μου τι θα έκανα αν δεν ήσουν κι εσύ, ακούς πατέρα;», λέει μεταξύ άλλων το τραγούδι που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Tik Tok και ολόκληρο θα κυκλοφορήσει αύριο 26/3.

