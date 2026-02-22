Η Ελένη Δήμου έδωσε, μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», τη δική της απάντηση στον Gio Kay μετά την ένταση που υπήρξε στο δεύτερο live του J2US, στο οποίο εμφανίστηκε η ίδια ως guest κριτής.

«Δεν μου αρέσει καθόλου να κρίνω, θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Εγώ τραγουδάω και οφείλω να είμαι επιεικής με τους τραγουδιστές. Κατανοώ ότι είναι ένα πάρτι», είπε αρχικά η Ελένη Δήμου στην πρωινή εκπομπή του Οpen για την guest εμφάνισή της στην κριτική επιτροπή του σόου.

«Θα σου πω κάτι και δεν θέλω να το κόψεις αυτό. Ένα παιδί που εμφανίζεται σε ένα ριάλιτι ή σε ένα πάρτι μπορεί να κόψει δουλειά από ένα καλό τραγουδιστή κι εμένα αυτό δεν το αντέχει η ψυχή μου, που τραγουδάω από τα 16 μου, 50 χρόνια», απαντά η τραγουδίστρια για την on air ένταση με τον Gio Kay.

«Εγώ ζήτησα σεβασμό απέναντι στα είδη που υπηρετούμε και μας δίνουν να υπηρετήσουμε. Σεβασμό προς το πρόσωπό μου; Εγώ τον έχω κερδίσει με την πορεία και τα τραγούδια που μου εμπιστεύτηκαν», κατέληξε στην απάντησή της η Ελένη Δήμου.

