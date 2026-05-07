Η Ελένη Ερήμου επέστρεψε στη δημόσια σκηνή μέσα από μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, ύστερα από περίπου 14 χρόνια αποχής από τις συνεντεύξεις, μιλώντας ανοιχτά για τη ζωή και την πορεία της.

Στη συζήτησή της με τη δημοσιογράφο Νάνσυ Νικολαΐδου, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη διαδρομή της στο θέατρο και στον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η σχέση της με την επιτυχία και την αναγνώριση.

Όπως εξομολογήθηκε, με τα χρόνια έμαθε να μην εξαρτάται από την αποδοχή του κοινού, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην εσωτερική της ισορροπία και σε πιο ουσιαστικές αξίες.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης, για τις επαγγελματικές της επιλογές, τονίζοντας ότι έχει αρνηθεί αρκετές προτάσεις όταν δεν την ενέπνεαν καλλιτεχνικά, θεωρώντας αυτή τη στάση μια μορφή προσωπικής συνέπειας, ακόμη κι αν κάποιες από αυτές τις απορρίψεις, ίσως αποδείχθηκαν εκ των υστέρων λανθασμένες.

Αναφερόμενη στις σπουδές της στην Πάντειο, εξήγησε ότι τη βοήθησαν να διαμορφώσει χαρακτήρα και να αποκτήσει ανεξαρτησία σκέψης, ενώ θυμήθηκε και την ενθάρρυνση που είχε λάβει από την Τζένη Καρέζη, η οποία της είχε πει χαρακτηριστικά πως είναι «γεννημένη για το θέατρο».

Παράλληλα, η Ελένη Ερήμου σχολίασε προσωπικές στιγμές της καριέρας της, όπως τη φωτογράφισή της στο Playboy, την οποία χαρακτήρισε ως ένα καλλιτεχνικό στοίχημα που όμως επηρέασε την πορεία της, καθώς και παλαιότερες φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή, τις οποίες διέψευσε.

Κλείνοντας, μίλησε για τον έρωτα, τη μοναξιά και τη ζωή με μια πιο ώριμη ματιά, σημειώνοντας ότι ο χρόνος την έχει οδηγήσει να βλέπει την ομορφιά και τις εμπειρίες με πιο βαθιά και ανθρώπινη διάσταση.