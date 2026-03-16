Για την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις μίλησε η Ελένη Φιλίνη, αποκαλύπτοντας ότι πάντα αναζητούσε το «απόλυτο», ενώ παραδέχτηκε πως δεν είναι εύκολος άνθρωπος στις προσωπικές της επιλογές.

Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στην εκπομπή Happy Day, εξήγησε ότι δεν έλεγε εύκολα «ναι» σε νέες σχέσεις ή έρωτες.

Παρόλα αυτά, τόνισε πως έχει ερωτευτεί και έχει αγαπηθεί, παρότι καμία σχέση της δεν κράτησε «για πάντα», κάτι που η ίδια πιστεύει ότι δεν υπάρχει στη ζωή.

«Ήμουν δύσκολος άνθρωπος στο να πω “ναι” σε μια σχέση και σε έναν νέο έρωτα. Έψαχνα το απόλυτο στη ζωή μου, κάτι που πλέον πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Ο καθένας έχει τα δικά του στάνταρ. Eγώ αναζητούσα την ουσία του ανθρώπου, την ουσία της ψυχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως ο έρωτας είναι βασικό στοιχείο της ζωής, σημειώνοντας ότι είχε και μακροχρόνιες σχέσεις, οι οποίες κράτησαν περίπου έξι χρόνια η καθεμία.

«Σίγουρα ήταν σχέσεις ζωής. Όμως καμιά φορά και ο χρόνος τελειώνει τα πράγματα. Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Δεν υπάρχει το “για πάντα” στη ζωή – υπάρχει το “όσο κρατήσει”», είπε.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι στην αρχή μιας σχέσης οι άνθρωποι συχνά κάνουν υποχωρήσεις για να διατηρηθεί η ισορροπία, ωστόσο αυτές οι παραχωρήσεις μπορεί με τον χρόνο να εξελιχθούν σε πηγή προβλημάτων.

