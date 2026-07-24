Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία απολαμβάνουν στιγμές οικογενειακής ευτυχίας στις καλοκαιρινές τους διακοπές, έχοντας στο πλευρό τους τον 3,5 ετών γιο τους.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια, εδώ και λίγες ημέρες κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, αφιερώνοντας ποιοτικό χρόνο στους δύο άντρες της ζωής της.

Το πρωί της Παρασκευής 24 Ιουλίου, η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια γεύση από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Να θυμίσουμε η τραγουδίστρια και ο ποδοσφαιριστής έγιναν ζευγάρι στις αρχές του 2017, όμως απέφυγαν για μεγάλο διάστημα να επιβεβαιώσουν δημόσια τη σχέση τους. Οι κοινές τους εμφανίσεις ήταν ελάχιστες, ενώ και στα social media επέλεγαν να μην εκθέτουν την προσωπική τους ζωή.

Τον Νοέμβριο του 2022 η Ελένη Φουρέιρα ανακοίνωσε με μία τρυφερή φωτογράφιση ότι περιμένει το πρώτο της παιδί. Λίγους μήνες αργότερα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον Αλμπέρτο Μποτία.

Το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του Ερμή, κρατώντας και αυτή τη σημαντική στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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