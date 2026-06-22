Η Ελένη Φουρέιρα μας χάρισε μία από τις σπάνιες οικογενειακές στιγμές, που επιλέγει να μοιράζεται δημόσια, με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, στέλνοντας το δικό της μήνυμα αγάπης στον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θέλησε να τιμήσει τον πατέρα του γιου τους, Ερμή, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Με μια οικογενειακή φωτογραφία και την ευχή «Χαρούμενη Ημέρα του Πατέρα», η Ελένη Φουρέιρα εξέφρασε δημόσια την εκτίμηση και την αγάπη της προς τον Αλμπέρτο Μποτία.

Από τη στιγμή που ο Ερμής ήρθε στον κόσμο, οι προτεραιότητες του ζευγαριού άλλαξαν. Παρότι επιλέγουν να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους, δεν λείπουν οι φορές, που μοιράζονται στιγμές γεμάτες αγάπη με τους διαδικτυακούς φίλους τους.

Δείτε την ανάρτηση:

govastiletto.gr – Mad VMA 2026: Η «καυτή» εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα και η αφιέρωση στον Αλμπέρτο Μποτία