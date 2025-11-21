Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Πριν λίγες μέρες η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε δυναμικά με το νέο της άλμπουμ «Hybrid», εγκαινιάζοντας μια ακόμη δημιουργική εποχή για την ελληνική pop σκηνή.

Η τραγουδίστρια γιόρτασε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με ένα εντυπωσιακό listening party, γεμάτο μουσική, λάμψη και θετική ενέργεια.Το event πραγματοποιήθηκε στο «Lohan», τον χώρο όπου η Φουρέιρα θα εμφανίζεται τη φετινή σεζόν.

Καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και θαυμαστές της έδωσαν το «παρών», ακούγοντας για πρώτη φορά τα 13 ολοκαίνουργια τραγούδια του άλμπουμ, ενώ η ίδια ανέβηκε στα decks, δημιουργώντας μια «υβριδική» ατμόσφαιρα, αντάξια του τίτλου του δίσκου. (δείτε περισσότερα εδώ).

Ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε την pop star στο κέντρο της Γλυφάδας με casual look, χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Η ίδια έχει δηλώσει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι στη καθημερινότητά της κυκλοφορεί πολύ απλή, το αντίθετο από ό,τι τη βλέπουμε πάνω στη σκηνή. Επιλέγει απλά ρούχα, χωρίς να δίνει στόχο, αλλά χωρίς να το θέλει, τραβάει όλα τα βλέμματα πάνω της, ακόμα και με ένα απλό t-shirt & jean παντελόνι.

Πηγή: NDP Photo Agency