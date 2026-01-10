Μπορεί η Ελένη Φουρέιρα να έχει αυξημένο επαγγελματικό πρόγραμμα, ωστόσο πάντα βρίσκει χρόνο για την αγαπημένη της οικογένεια, η οποία είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.

Η εκρηκτική τραγουδίστρια περνάει όμορφες και ξεχωριστές στιγμές με τον γιο της, Ερμή και τον σύντροφό της, Alberto Botia.

Μάλιστα, η Ελένη Φουρέιρα μοιράζεται αρκετά συχνά με τους διαδικτυακούς φίλους της διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της,

Αυτή τη φορά, η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μερικές φωτογραφίες απο τον Δεκέμβριο που μας πέρασε.

Ανάμεσα σε αυτές τη βλέπουμε με τον γιο της αλλά και με τα πραγματικά μαλλιά της, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει επιλέξει να φοράει περούκες στις εμφανίσεις της.

Δείτε την ανάρτησή της.

