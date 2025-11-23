Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ελένη Φουρέιρα έκανε ένα εντυπωσιακό comeback στη νυχτερινή Αθήνα, με την πρεμιέρα της σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της πόλης το Σάββατο 22 Νοεμβρίου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό με λάμψη, ενέργεια και ασταμάτητο χορό.

Για ακόμη μία φορά απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο εκρηκτικές και εντυπωσιακές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή, οι θαυμαστές της ξεκίνησαν να τραγουδούν μαζί της, δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Ελένη Φουρέιρα, πιο εκρηκτική από ποτέ, εντυπωσίασε με τις χορευτικές της ικανότητες, κάνοντας pole dancing που κέντρισε όλα τα βλέμματα.

Η πρεμιέρα της απέδειξε ότι η Ελένη Φουρέιρα παραμένει απόλυτα αφοσιωμένη στη σκηνή, χαρίζοντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία γεμάτη μουσική, χορό και ενέργεια.

Πηγή: instagram

