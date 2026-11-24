Την αυλαία του MadWalk 2026 by Three Cents έριξε το βράδυ της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου, η Ελένη Φουρέιρα, προσφέροντας στο κοινό ένα εντυπωσιακό closing act με έντονο ρυθμό, χορογραφίες και δυνατές σκηνικές εικόνες.

Η δημοφιλής pop τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή του Κλειστού Γηπέδου Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) και μονοπώλησε το ενδιαφέρον, τόσο με την εκρηκτική της παρουσία όσο και με την ανατρεπτική αλλαγή στο hair look της.

Εμφανιζόμενη σχεδόν αγνώριστη, με κοντό ξανθό καρέ και ένα τολμηρό outfit, η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο θέαμα που πάντρευε τη θεατρικότητα με τη σύγχρονη pop αισθητική.

Το act ξεκίνησε υπό τους ήχους του «So Sexy», με την καλλιτέχνιδα να καλύπτεται αρχικά από ένα λευκό, ημιδιάφανο πέπλο. Λίγο αργότερα, το πέπλο αφαιρέθηκε επί σκηνής, αποκαλύπτοντας ένα μεταλλιζέ μίνι φόρεμα με snake-print υφή και διαφάνειες, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της.

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Στο πλευρό της βρέθηκαν έξι χορευτές με ασπρόμαυρα outfits, οι οποίοι την πλαισίωσαν σε μια απαιτητική χορογραφία, με την Ελένη Φουρέιρα να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές performers της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Το φινάλε, ωστόσο, επιφύλασσε ακόμη περισσότερη ένταση! Στη σκηνή ανέβηκαν οι Playmen, με τους οποίους η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε το «Tulum, I Want Your Soul», μετατρέποντας την πασαρέλα σε ένα μεγάλο fashion party.

Μοντέλα που είχαν συμμετάσχει στα catwalks της βραδιάς επέστρεψαν στη σκηνή, χορεύοντας στους ρυθμούς της μουσικής, ενώ η τραγουδίστρια βρισκόταν στο επίκεντρο του εντυπωσιακού closing act.

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