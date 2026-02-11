Η Ελένη Φουρέιρα έδωσε συνέντευξη στο κανάλι των «Rainbow Mermaids» στο YouTube. Η τραγουδίστρια μίλησε για τα παιδικά της χρόνια και τη ζωή στην Αλβανία, την μητρότητα, τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην εγκυμοσύνη της με το φαγητό, καθώς και για τα σχόλια που δέχθηκε μετά τη γέννηση του γιού της για την εικόνα της. Φυσικά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σχέση που έχει με τον πατέρα του γιού της και σύντροφό της, Alberto Botia, με τον οποίο πρόσφατα μάλιστα γιόρτασαν μαζί τα τρίτα γενέθλια του γιού τους, Ερμή.

Για τη σχέση της με τον Alberto Botia τόνισε πώς ήταν σε απόσταση για διάστημα πέντε χρόνων, όμως με την εγκυμοσύνη της πήρε και εκείνος την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα. «Λίγο πριν γεννήσω, επέστρεψε. Το ήθελε πολύ και ο ίδιος, δεν γινόταν άλλο μακριά. Όλες οι σχέσεις περνάνε από τα πάνω και τα κάτω τους, αλλά όταν έχεις δημιουργήσει κάτι μοναδικό, ένα παιδί, το προσπαθείς, δεν είναι πάντα όλα ρόδινα».

Επισήμανε πόσο καλός πατέρας είναι ο Alberto Botia, ενώ δήλωσε ότι δεν ξεχωρίζει την αγάπη που δίνει ένας πατέρας με μια μάνα στο παιδί. «Νομίζω ότι, ναι μεν κυοφορείς ένα παιδί και έχεις ένα δέσιμο διαφορετικό, αλλά βλέποντας την αγάπη του Alberto στο παιδί δεν την ξεχωρίζω από την δική μου».

Τέλος, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη… σεξουαλική ζωή, λέγοντας ότι δεν ισχύει αυτό που λένε για τους ποδοσφαιριστές, πώς τα αποτελέσματα του αγώνα επηρεάζουν και το αποτέλεσμα στο κρεβάτι. «Απλώς, όταν έχεις παίξει 90 λεπτά, θέλεις λίγη ξεκούραση».

