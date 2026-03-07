Η Ελένη Φουρέιρα έχει σήμερα (Σάββατο 7 Μαρτίου) τα γενέθλιά της, και τα γιορτάζει με το music video του «Χρόνια Πολλά», ενός από τα επιτυχημένα και πολυαγαπημένα τραγούδια του πρόσφατου album «Hybrid» που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Το music video του «Χρόνια Πολλά», μια ιδιαίτερη προσωπική εξομολόγηση της Ελένης Φουρέιρα, είναι μία υπερπαραγωγή με θεατρικότητα, κινησιολογία, αλληγορίες και έντονους συμβολισμούς.

Μέσα από το video και το δικό της παράδειγμα, η κορυφαία pop star μεταφέρει την πάλη κάθε ανθρώπου με τους προσωπικούς του δαίμονες που τον κρατούν αιχμάλωτο και την απόφαση να σπάσει τα δεσμά για να ζήσει τη ζωή όπως την επιθυμεί.

Το «Χρόνια Πολλά» αποτελεί ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν αμέσως και έγιναν super viral μέσα από το επιτυχημένο album «Hybrid», κατακτώντας υψηλές θέσεις των charts σε Spotify, Apple Music και Shazam. Τη μουσική έγραψαν οι Βασίλης Κουμεντάκος και Daphne Lawrence και τους στίχους οι Βασίλης Κουμεντάκος, Ελένη Φουρέιρα, Daphne Lawrence και Ripen.

Την ίδια ώρα, η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει τα συναρπαστικά hybrid live shows της κάθε Σάββατο στο «Lohan» που έχουν γίνει σημείο αναφοράς στη νυχτερινή Αθήνα.

