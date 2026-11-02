Ένα από τα πιο λαμπερά και εντυπωσιακά Halloween parties της εγχώριας showbiz διοργάνωσαν η Ελένη Φουρέιρα και η Κόνι Μεταξά. Οι δύο δημοφιλείς τραγουδίστριες υποδέχτηκαν αγαπημένους φίλους και αναγνωρίσιμα πρόσωπα σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, εκπλήξεις και ανατρεπτικές μεταμφιέσεις.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, οι δύο καλλιτέχνιδες έστησαν ένα θεματικό σκηνικό εμπνευσμένο από το «American Horror», μεταφέροντας τους καλεσμένους τους στον ατμοσφαιρικό κόσμο του τρόμου. Όπως ήταν φυσικό, τα μέση κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από φωτογραφίες και στιγμιότυπα, με τις πρωτότυπες εμφανίσεις και το ανεβασμένο κέφι να κλέβουν την παράσταση.

Η Ελένη Φουρέιρα μεταμορφώθηκε σε Gomez Addams

Αναμφισβήτητα, μία από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της Ελένης Φουρέιρα, η οποία αυτή τη φορά αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τα αποκαλυπτικά και λαμπερά looks που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις δημόσιες εμφανίσεις της. Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε να μεταμορφωθεί στον Gomez Addams, τον εκκεντρικό σύζυγο της Morticia και πατέρα της Wednesday, από τη διάσημη οικογένεια Addams.

Με κοντά, σκούρα μαλλιά χτενισμένα προς τα πίσω, λεπτό μουστάκι, λευκό πουκάμισο, μαύρο μαντίλι στον λαιμό και ριγέ γιλέκο, η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που γνωρίζει το κοινό της. Μάλιστα, η ίδια αντιμετώπισε τη μεταμφίεσή της με αρκετό χιούμορ.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε ένα απολαυστικό story, στο οποίο συνέκρινε τον αυθεντικό χαρακτήρα με τη δική της εμφάνιση.

Στην πρώτη φωτογραφία έγραψε «Τι παραγγέλνεις», δείχνοντας τον Gomez Addams, ενώ στη δεύτερη, όπου εμφανιζόταν η ίδια μεταμφιεσμένη, πρόσθεσε «Τι σου έρχεται!», αυτοσαρκαζόμενη για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι διάσημοι καλεσμένοι και οι μεταμφιέσεις που ξεχώρισαν

Από τη βραδιά δεν έλειψαν γνωστά πρόσωπα που διατηρούν φιλικές σχέσεις με τις δύο τραγουδίστριες. Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το «παρών» ήταν η Γαρυφαλιά Καληφώνη, ο Fipster, ο Πέτρος Τσαπαρδώνης και η Κέισι Μίζιου, οι οποίοι συμμετείχαν στο ιδιαίτερο πάρτι και μπήκαν στο κλίμα του Halloween.

Ο Πέτρος Τσαπαρδώνης, μάλιστα, συνδέεται με στενή φιλία με την Ελένη Φουρέιρα, καθώς είναι και νονός του γιου της. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να αφήσουν για λίγο στην άκρη την καθημερινότητά τους και να υιοθετήσουν διαφορετικούς ρόλους, επιλέγοντας εμφανίσεις εμπνευσμένες από τον κόσμο του τρόμου και της φαντασίας. Όπως φάνηκε από τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, το κέφι δεν έλειψε, με την παρέα να χορεύει και να απολαμβάνει τη βραδιά.

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