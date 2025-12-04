Η Ελένη Φουρέιρα κατέκτησε ακόμα μια πρωτιά στο Spotify, συνεχίζοντας τη σαρωτική της επιτυχία και το 2025.

Σύμφωνα με το Wrapped 2025, την ετήσια ανασκόπηση του Spotify, η Ελένη Φουρέιρα αναδείχθηκε κορυφαία γυναίκα καλλιτέχνις της χρονιάς.

Η διάκριση προέκυψε καθώς η κορυφαία pop star είχε σταθερά πάνω από 1 εκατομμύριο monthly listeners καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και ταυτόχρονα έκανε εκατομμύρια streams.

Στη σχετική playlist της ανασκόπησης η Ελένη Φουρέιρα φιγουράρει στην πρώτη θέση με το πλατινένιο σε πωλήσεις «Disko-Tech», ενώ την ίδια ώρα το νέο της album «Hybrid», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες εβδομάδες, συνεχίζει να «σαρώνει» τα streams.

