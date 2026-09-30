Στο Παρίσι ταξίδεψε η Ελένη Φουρέιρα, έχοντας αυτή τη φορά επαγγελματικό σκοπό.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και τον Γρηγόρη Μπάκα, αποκαλύπτοντας μερικές λεπτομέρειες για όσα ετοιμάζει το επόμενο διάστημα.

Η Ελένη Φουρέιρα εξήγησε πως βρίσκεται καθ’ οδόν για τη γαλλική πρωτεύουσα προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα γύρισμα, χωρίς να θέλει προς το παρόν να αποκαλύψει περισσότερα για το project. Όπως ανέφερε, σύντομα θα υπάρξουν νέα τόσο για τη μουσική της, όσο και για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Μάλιστα, προανήγγειλε την κυκλοφορία νέου τραγουδιού, ενώ αποκάλυψε πως τον χειμώνα θα επιστρέψει για δεύτερη σεζόν στο Lohan.

«Πάω Παρίσι! Για δουλειά. Ακούγομαι περίεργη, γιατί είμαι λίγο άρρωστη. Τίποτα δεν θα χάσετε που δεν έρχεστε στο Παρίσι. Έχω ένα γύρισμα. Μια χαρά. Θα τα δείτε όλα. Και νέο τραγούδι και νέες δουλειές και όλα καλά. Και τον χειμώνα ξεκινάμε στο Lohan», είπε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στα επαγγελματικά της, καθώς η τραγουδίστρια μίλησε και για την οικογένειά της. Όπως αποκάλυψε, τόσο ο Αλμπέρτο Μποτία, όσο και ο γιος τους, Ερμής, είναι καλά, ενώ μοιράστηκε και μια μικρή λεπτομέρεια από την καθημερινότητά τους.

Όταν ρωτήθηκε για τον γιο της, η Ελένη Φουρέιρα αποκάλυψε με χιούμορ ποιο είναι το φαγητό που λατρεύει περισσότερο, λέγοντας: «Ο γιος μου τρελαίνεται για μακαρόνια με κιμά».

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