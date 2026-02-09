Η Ελένη Φουρέιρα, εκτός από εκρηκτική performer, είναι και μία στοργική μητέρα.

Η γνωστή τραγουδίστρια, αν και δεν δημοσιεύει συχνά στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή, αυτή τη φορά επέλεξε να μας χαρίσει κάποιες στιγμές από τα 3α γενέθλια του μικρού της γιου.

Ο εορτασμός είχε θεματικό χαρακτήρα, αφιερωμένο στον αγαπημένο του super ήρωα, τον Spiderman. Ο χώρος ήταν γεμάτος κόκκινα και μπλε μπαλόνια, ενώ την παράσταση έκλεψε ηθοποιός μεταμφιεσμένος στον δημοφιλή ήρωα, χαρίζοντας μια παιχνιδιάρικη και άκρως festive ατμόσφαιρα στο party.

Στην ανάρτηση έγραψε: “Happy birthday my superhero 🎂3️⃣ Ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν τόσο ξεχωριστή αυτή την ημέρα❤️”

