Ο γιος της Ελένης Φουρέιρα και του Alberto Botia, Ερμής έκλεισε τα 3 χρόνια του.

Η τραγουδίστρια έγινε μητέρα στις 7 Φεβρουαρίου 2023, αποκτώντας το πρώτο παιδί της.

Για αυτή την ξεχωριστή ημέρα, η τραγουδίστρια έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τον μικρό Ερμή σε καλοκαιρινό προορισμό.

«Το μωρό μου, η αγάπη μου, τα πάντα μου. Χαρούμενα τρίτα γενέθλια», ευχήθηκε η Ελένη Φουρέιρα, μη μπορώντας να κρύψει την συγκίνησή της.

Δείτε την τρυφερή ανάρτηση της τραγουδίστριας:

govastiletto.gr – Ελένη Φουρέιρα: Η μεγάλη αποκάλυψη για τον άγνωστο χωρισμό της από τον Αλμπέρτο Μποτία – «Με είχε πιάσει μια μίνι κατάθλιψη»