Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε πρόσφατα στο κανάλι των Rainbow Mermaids στο YouTube, ανοίγοντας την καρδιά της για τον γιο της, Ερμή, αλλά και για τα σχόλια που δέχτηκε μετά την εγκυμοσύνη της σχετικά με τις εμφανίσεις της στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια έγινε μητέρα το 2023. Η ίδια περιέγραψε με συγκίνηση τις στιγμές με τον γιο της, λέγοντας ότι τα λόγια του «Σε αγαπώ, μαμά» την γεμίζουν απέραντη χαρά, ειδικά πριν τον ύπνο, και ότι νιώθει πως είναι το πιο σίγουρο «για πάντα» στη ζωή της.

Όσο για τα σεξιστικά σχόλια που δέχτηκε, πολλά εκ των οποίων προέρχονταν από γυναίκες, η Φουρέιρα εξέφρασε την απογοήτευσή της: «Είναι άδικο να βάζουν τις γυναίκες σε κουτάκια, επειδή κάποιοι το θέλουν. Το παράξενο είναι ότι πολλές φορές τα ακούς από γυναίκες. Νομίζουν ότι πρέπει να περιοριστείς επειδή είσαι μαμά ή επειδή μεγάλωσες. Όχι αγάπη μου, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Κάνουμε ό,τι θέλουμε και εμφανιζόμαστε όπως μας αρέσει».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης, στην αλλαγή του σώματός της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

«Πήρα περίπου είκοσι κιλά και ναι, έκανα και υπερφαγίες. Αυτό θεωρείται πρόβλημα; Όχι για μένα», είπε, αποκαλύπτοντας με ειλικρίνεια πως δεν ένιωσε ποτέ σεξισμό από τον χώρο της μουσικής μετά τη γέννα, παρά τις συζητήσεις που έχουν γίνει γύρω από το βάρος ή την εμφάνιση.

Με αυτή την εξομολόγηση, η Ελένη Φουρέιρα στέλνει ένα σαφές μήνυμα: οι γυναίκες μπορούν να ζουν και να εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς να περιορίζονται από στερεότυπα ή σχόλια άλλων.

