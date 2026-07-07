Ένα mini throwback έκανε η Ελένη Φουρέιρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram από την βραδιά των MAD VMAs 2026.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβηκε φέτος στη σκηνή, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ζωντανά, το νέο της τραγούδι, «Jackie O’», ενώ ήταν υποψήφια συνολικά σε έξι κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της στη φετινή διοργάνωση.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε μια σειρά από backstage φωτογραφίες από τη βραδιά των μουσικών βραβείων & έγραψε: “Μέχρι την επόμενη χρονιά”.

Με άκρως αισθησιακή διάθεση και το χαρακτηριστικό της στυλ, οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και θετικά σχόλια μέσα στα πρώτα λεπτά, αποσπώντας για ακόμη μία φορά τον θαυμασμό των διαδικτυακών της φίλων.

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