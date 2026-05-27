Η Ελένη Φουρέιρα εξέφρασε δημόσια τον θαυμασμό και τη στήριξή της στη Dara, μετά τη νίκη της στη φετινή Eurovision.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τη Dara «μεγάλη σταρ» με «φοβερό εκτόπισμα», τονίζοντας πως δεν χρειάζεται κανένα γούρι για να ξεχωρίσει στη σκηνή.

Παράλληλα, η Ελένη Φουρέιρα σχολίασε και τις συμμετοχές της Ελλάδας και της Κύπρου στον μουσικό διαγωνισμό, αναφερόμενη στον Akyla και την Antigoni. Όπως είπε, οι δύο καλλιτέχνες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, υπογραμμίζοντας πως η Eurovision είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική εμπειρία με έντονο άγχος και πίεση.

Την ίδια στιγμή, η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει δυναμικά και τις επαγγελματικές της δραστηριότητες εκτός μουσικής.

Η τραγουδίστρια παρουσίασε πρόσφατα τη νέα capsule συλλογή μαγιό που δημιούργησε σε συνεργασία με γνωστή εταιρεία beachwear, σε ένα εντυπωσιακό rooftop event στο κέντρο της Αθήνας.

Στην παρουσίαση έδωσαν το «παρών» πρόσωπα από τον χώρο της showbiz και της μόδας, ανάμεσά τους: η Φαίη Σκορδά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Σίσσυ Χρηστίδου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η Μπέττυ Μαγγίρα, η Έλενα Γαλυφά, η Μαρία Αντωνά, η Αθηνά Οικονομάκου και η Josephine.

Πηγή: NDP Photo Agency

