Η Ελένη Φουρέιρα έχει αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, και τον γιο τους, Ερμή.

Την Τετάρτη 4 Αυγούστου, η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, προσφέροντας μια ματιά στις στιγμές χαλάρωσης που περνά με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει ο μικρός Ερμής, ο οποίος φαίνεται να απολαμβάνει τη θάλασσα και το καλοκαιρινό παιχνίδι, ενώ δεν έλειψαν και φωτογραφίες της ίδιας της Ελένης Φουρέιρα με φίλους της.

Μάλιστα, σε μια από αυτές ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στην Κόνι Μεταξά, ενώ σε μια άλλη απαθανατίζει τον Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους.

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε από τις διακοπές της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

govastiletto.gr – Ελένη Φουρέιρα – Αλμπέρτο Μποτία: Ανέμελες στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές με τον γιο τους