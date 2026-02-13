Τις πιο θερμές ευχές της έστειλε η Ελένη Φουρέιρα στην Ανθή Βούλγαρη, η οποία σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ετοίμασε ένα τρυφερό βίντεο, το οποίο προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τη δημοσιογράφο.

«Είμαι λίγα λεπτά πριν βγω στη σκηνή και μόλις έμαθα ότι το αγαπημένο μου αυτό κορίτσι έχει γενέθλια. Ανθή μου, σου εύχομαι μέσα απ’ την καρδιά μου να τα εκατοστήσεις.

Είσαι υπέροχη μανούλα, υπέροχη γυναίκα, υπέροχη δημοσιογράφος και γενικά να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ όλες εμείς οι γυναίκες, πάντα παλεύεις για μας. Να τα εκατοστήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελένη Φουρέιρα.

Μετά την προβολή του βίντεο, η Ανθή Βούλγαρη εμφανίστηκε συγκινημένη και ευχαρίστησε τόσο τους συνεργάτες της για την έκπληξη, όσο και την τραγουδίστρια για τα όμορφα λόγια της.

