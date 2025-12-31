Η Ελένη Φουρέιρα προχώρησε σε μια σπάνια, αλλά ιδιαίτερα τρυφερή δημοσίευση, με την ίδια να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς ακολούθους της κάποια σπάνια στιγμιότυπα από την προσωπική ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοφιλής pop star ανέβασε, το βράδυ της Τρίτης 30/12, στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram κοινές φωτογραφίες με τον σύντροφο της ζωής της, Alberto Botia.

Η Ελένη Φουρέιρα, που επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά τη σχέση της, έκανε αυτή τη φορά μια εξαίρεση, κοινοποιώντας mirror selfies στις οποίες το ζευγάρι δείχνει πιο δεμένο και χαμογελαστό από ποτέ. Όπως φαίνεται οι δυο τους ετοιμάζονται για βραδινή έξοδο, με την τραγουδίστρια ωστόσο να μην αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η σχέση της Ελένης Φουρέιρα με τον Alberto Botia μετρά αρκετά χρόνια και χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα, σταθερότητα και αμοιβαία στήριξη. Οι δυο τους έχουν επιλέξει να προστατεύουν την προσωπική ζωή τους από τα φώτα της δημοσιότητας, γι’ αυτό και κάθε κοινή τους εμφάνιση τραβά αμέσως το ενδιαφέρον. Το ζευγάρι ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την οικογενειακή ευτυχία του, με τον ερχομό του γιου του, Ερμή, που γεννήθηκε το Φεβρουάριο του 2023.

