Η Ελένη Φουρέιρα αποτελεί αδιαμφισβήτητα την «βασίλισσα» της ελληνικής ποπ σκηνής, με μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες, λάμψη και διεθνή αναγνώριση.

Πίσω όμως από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας, τις sold-out εμφανίσεις και τα πολυσυζητημένα looks της, κρύβεται μια προσωπική ιστορία γεμάτη προκλήσεις, δυσκολίες και ένα μεγάλο φόβο που την στοίχειωνε για χρόνια.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια χρειάστηκε να περάσει από πολλά στάδια μέχρι να νιώσει έτοιμη να μιλήσει ανοιχτά για τις ρίζες της. Κάθε φορά που το έκανε, οι εξομολογήσεις της γίνονταν θέμα συζήτησης, σπάζοντας ταμπού και στέλνοντας ηχηρά μηνύματα κατά του ρατσισμού.

Με αφορμή τη χθεσινοβραδινή της συνέντευξη στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, θυμόμαστε τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές που η Ελένη Φουρέιρα μίλησε δημόσια για την καταγωγή της.

Για πολλά χρόνια, στο ξεκίνημα της καριέρας της, το μυστικό της καταγωγής της παρέμενε επτασφράγιστο, με τις φήμες να οργιάζουν.

Σε μια καθηλωτική συνέντευξη στο περιοδικό People το 2013, η Ελένη Φουρέιρα παραδέχτηκε για πρώτη φορά δημόσια ότι γεννήθηκε στην Αλβανία. Όπως εξήγησε η ίδια, έκρυβε την αλήθεια επειδή οι δισκογραφικές εταιρείες και οι άνθρωποι του χώρου την είχαν συμβουλεύσει πως, αν μαθευόταν η καταγωγή της, δεν θα είχε τις ίδιες ευκαιρίες και οι πόρτες θα έκλειναν.

«Έκρυψα ότι έχω γεννηθεί στην Αλβανία γιατί όταν πήγαινα στις δισκογραφικές, πριν μπω στις “Mystique”, δεν ήθελαν ούτε να το ακούσουν. Ήταν πολύ ταμπού τότε», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά η αγαπημένη performer.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» το 2021, η Ελένη Φουρέιρα είχε περιγράψει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ως παιδί κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Αλβανία το 1997, αλλά και τον ρατσισμό που βίωσε ως μικρό παιδάκι στην Ελλάδα.

«Όταν μας έστειλε η μαμά μου στο σχολείο, ήμασταν δύο ξένα παιδιά από την Αλβανία, εγώ και ο αδερφός μου. Ήταν δύσκολο να καταλάβω γιατί ήμουν δαχτυλοδειχτούμενη. Δεν ήξερα τι θα πει ρατσισμός. Δεν το καταλάβαινα».

«Κανένα παιδί σαν παιδί δεν έχει γεννηθεί για να διακρίνει τους ανθρώπους, είτε για το χρώμα, είτε για την καταγωγή. Τότε δεν το καταλάβαινα και δεν ήξερα γιατί συνέβαινε. Τώρα το καταλαβαίνω».

«Όταν ένιωσα δυνατή και κατάλαβα ότι ο κόσμος αγαπάει την Ελένη και τελικά δεν ασχολείται για όλα τα υπόλοιπα, τότε ένιωσα πολύ δυνατή και μίλησα για την καταγωγή, το bullying και τον ρατσισμό που έχω βιώσει. Το πραγματικό μου όνομα είναι Εντέλα Φουρεϊράι. Έχω φτάσει στο σημείο να φοβάμαι να πω από πού είμαι. Νιώθω Ελληνίδα, έχω γεννηθεί στην Αλβανία και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό, όμως η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα. Είναι η χώρα που με αγάπησε, είναι η χώρα που αγαπώ», είχε πει στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Η Ελένη Φουρέιρα εμφανίστηκε συγκινημένη στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, όπου αναφέρθηκε στη διαδρομή της από την Αλβανία στην Ελλάδα, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της που, όπως είπε, έδωσαν στη «μικρή Ελένη» την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρό της.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πρώτο της βραβείο, η τραγουδίστρια δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ευχαριστώντας τον κόσμο, την οικογένειά της και τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία για τη στήριξή τους. Όπως είπε η ίδια: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή γιατί σημαίνουν πάρα πολλά αυτά τα βραβεία για εμένα. Σας ευχαριστώ που είστε δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που είναι πάντα εκεί, όσες πρόβες και να κάνω, τη μανούλα μου που μου φέρνει κάθε μέρα φαγητό στο σπίτι γιατί δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω. Να ευχαριστήσω τον άντρα μου, τον Αλμπέρτο, που είναι τώρα στο σπίτι με το παιδί μου. Είναι πάντα εκεί για να μπορώ εγώ να κάνω δύο ημέρες βιντεοκλίπ. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, που δώσατε την ευκαιρία στη μικρή Ελένη που ήρθε από ξένη χώρα εδώ στην Ελλάδα να μπορεί να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ».

Τέλος, καλεσμένη στην τελευταία εκπομπή του «The 2Night Show», την Τρίτη 30/6, η Ελένη Φουρέιρα μίλησε για τα πρώτα της χρόνια στο χώρο της μουσικής.

Σε ερώτηση για το πώς της έχουν φερθεί τα Μέσα όλα αυτά τα χρόνια, απάντησε: «Στην αρχή της καριέρας μου τα Μέσα μου φέρθηκαν και πολύ άσχημα και πολύ καλά. Αυτό τώρα έχει πάει στο Ίντερνετ. Δεν υπήρχε καθόλου τακτ. Δεν έβλεπαν ότι ήμουν ένα παιδί, που ίσως αναγκάστηκε να κρύψει την καταγωγή του. Την έκανε η κοινωνία να την κρύψει; Μεγάλωσα με τον φόβο για την καταγωγή μου. Έλεγα ότι αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν θα μου δοθούν ίδιες ευκαιρίες. Αυτή την εποχή δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν θέλω καν να το θυμάμαι, έκλαιγα πάρα πολύ. Ο Γιώργος Αρσενάκος μου έλεγε πως δεν ενδιαφέρει ούτε τον ίδιο ούτε τον κόσμο η καταγωγή μου. Μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω».

govastiletto.gr – Ελένη Φουρέιρα: Η μητρότητα, ο Μποτία και η καταγωγή της