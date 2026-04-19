Η Ελένη Φουρέιρα έκανε από τη σκηνή μια συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Αρσενάκο, κάνοντάς του μια ιδιαίτερη έκπληξη με αφορμή τα πρόσφατα γενέθλιά του.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik Records, που έχει σχέση ζωής με την Ελένη Φουρέιρα, έχοντας γράψει μαζί την super επιτυχημένη επαγγελματική πορεία της, βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18/4, στο «Lohan», για να απολαύσει το show της.

«Όταν ξεκίνησα την solo καριέρα μου, αυτός ο άνθρωπος ήταν δίπλα μου, με καθοδήγησε, με προστάτευσε. Δεν τον ένοιαξε ποτέ τίποτα και κανένας. Έγινε ο πιο σπουδαίος άνθρωπος στην ελληνική δισκογραφία. Κατάφερε να σπάσει όλα τα ρεκόρ, η εταιρεία του είναι η no1 στη χώρα και είναι ένας από τους πιο σπουδαίους και σημαντικούς ανθρώπους της νέας εποχής στη μουσική», είπε από μικροφώνου η Ελένη Φουρέιρα, με τον κόσμο να χειροκροτεί τον Γιώργο Αρσενάκο.

Ο ίδιος δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, ενώ στη συνέχεια η εντυπωσιακή performer βρέθηκε δίπλα του με μια τούρτα και του τραγούδησε την πρόσφατη επιτυχία της «Χρόνια Πολλά», με τον Γιώργο Αρσενάκο να την αγκαλιάζει και να την φιλά.

