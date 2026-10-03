Στο Παρίσι βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ελένη Φουρέιρα, συνδυάζοντας για ακόμη μία φορά τη μουσική με τη μόδα και την ομορφιά. Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα με αφορμή event του Jean Paul Gaultier, με τον οποίο συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια ως ambassador των αρωμάτων του στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το ταξίδι της, ανάμεσά τους και φωτογραφίες από το ξενοδοχείο όπου διαμένει.

Το εντυπωσιακό look και το απρόοπτο

Στις πρώτες φωτογραφίες του άλμπουμ, η τραγουδίστρια ποζάρει με ένα εντυπωσιακό look, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη σχέση της με τη μόδα.

Ωστόσο, στις τελευταίες εικόνες άφησε στην άκρη τις glamorous πόζες και αποκάλυψε πως δεν αισθανόταν και τόσο καλά, καθώς ταλαιπωρείται από συνάχι.

Με αρκετή δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού, σχολίασε στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Προσπάθησα να εντυπωσιάσω, αλλά το ανοσοποιητικό μου είχε άλλα σχέδια».

Η συνεργασία με τον Jean Paul Gaultier

Η παρουσία της Ελένης Φουρέιρα στο Παρίσι συνδέεται με τη συνεργασία της με τον Jean Paul Gaultier, η οποία ξεκίνησε με το λανσάρισμα του αρώματος Scandal Absolu και συνεχίστηκε με καμπάνιες και events του οίκου.

Η τραγουδίστρια έχει δώσει αρκετές φορές το «παρών» σε εκδηλώσεις του διεθνούς οίκου, μεταξύ άλλων και στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Αυτή τη φορά, μαζί με τις fashion στιγμές που μοιράστηκε από τη γαλλική πρωτεύουσα, έδειξε και μια πιο αυθόρμητη πλευρά της, αποκαλύπτοντας πως ακόμη και πίσω από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις μπορεί να υπάρχει μια μικρή… μάχη με το κρυολόγημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

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