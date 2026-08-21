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Ελένη Φουρέιρα: Το γλυκό στιγμιότυπο με τον γιο της, Ερμή από τις διακοπές τους στην Άνδρο

Έχει μεγάλη αδυναμία στον μονάκριβο γιο που απέκτησε με τον Αλμπέρτο Μποτία
Βασίλης Κοντζεδάκης
21.08.2026 | 13:30 UPD:21.08.2026, 11:30
Ελένη Φουρέιρα: Το γλυκό στιγμιότυπο με τον γιο της, Ερμή από τις διακοπές τους στην Άνδρο

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Η Ελένη Φουρέιρα περνάει άλλο ένα υπέροχο καλοκαίρι, μαζί με την οικογένειά της.

Αυτή τη φορά, η οικογένεια επέλεξε την Άνδρο ως προορισμό για λίγες ακόμα ξέγνοιαστες στιγμές πριν το τέλος του καλοκαιριού.

Η γλυκιά μανούλα, η οποία έχει μεγάλη αδυναμία στον μονάκριβο γιο που απέκτησε με τον Αλμπέρτο Μποτία, απαθανάτισε για μια ακόμη φορά τον μικρό της. Αυτή τη φορά, με φόντο την υπέροχη θέα του δωματίου τους, φωτογράφισε τον Ερμή της να αγναντεύει τη θάλασσα και το απέραντο μπλε του Αιγαίου.

Η τραγουδίστρια επέλεξε για τη διαμονή τους την περιοχή μεταξύ Γαυρίου και Μπατσίου, η οποία έχει όμορφη θέα στα τριγύρω νησιά.

 

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