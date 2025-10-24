Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε δυναμικά με το νέο της άλμπουμ «Hybrid», εγκαινιάζοντας μια ακόμη δημιουργική εποχή για την ελληνική pop σκηνή.

Η τραγουδίστρια γιόρτασε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με ένα εντυπωσιακό listening party, γεμάτο μουσική, λάμψη και θετική ενέργεια.

Το event πραγματοποιήθηκε στο «Lohan», τον χώρο όπου η Φουρέιρα θα εμφανίζεται τη φετινή σεζόν. Καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και θαυμαστές της έδωσαν το «παρών», ακούγοντας για πρώτη φορά τα 13 ολοκαίνουργια τραγούδια του άλμπουμ, ενώ η ίδια ανέβηκε στα decks, δημιουργώντας μια «υβριδική» ατμόσφαιρα, αντάξια του τίτλου του δίσκου.

Πριν ξεκινήσει η βραδιά, η δημοφιλής performer μίλησε στις κάμερες για τον νέο της δίσκο, αλλά και για τον ρόλο της ως μητέρα.

«Αφιερώνω το άλμπουμ σε όλους όσους με αγαπούν και με στηρίζουν τόσα χρόνια, στην οικογένειά μου και φυσικά στον γιο μου», είπε συγκινημένη.

«Είμαι άλλος άνθρωπος στο σπίτι και άλλος στη δουλειά. Θέλω όμως να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στις μαμάδες που μένουν στο σπίτι και αφιερώνονται αποκλειστικά στα παιδιά τους. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο και αξίζει θαυμασμό», συμπλήρωσε η ίδια.

Αναφερόμενη στον Αλμπέρτο Μποτία, εξήγησε πως απουσίαζε από τη βραδιά για έναν πολύ γλυκό λόγο: «Ο σύζυγός μου είναι σπίτι με το παιδί», είπε χαμογελώντας. «Ο γιος μας έχει αρχίσει να μιλάει, λέει τα πάντα με έναν απίστευτα χαριτωμένο τρόπο. Η πρώτη του λέξη ήταν “μπαμπάς” και μετά από καιρό είπε και “μαμά”. Το πιο συγκινητικό όμως ήταν όταν μου είπε για πρώτη φορά “σ’ αγαπώ, μαμά”. Εκείνη η στιγμή δεν συγκρίνεται με τίποτα».

Με το «Hybrid», η Ελένη Φουρέιρα επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι παραμένει στην κορυφή της ελληνικής pop, συνδυάζοντας τη δύναμη της μουσικής με τη γοητεία και την αυθεντικότητά της.