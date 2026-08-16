Όσο απαιτητική κι αν είναι η καθημερινότητά της ανάμεσα σε συναυλίες και ταξίδια, για την Ελένη Φουρέιρα οι στιγμές με τον μικρό Ερμή είναι ανεκτίμητες. Βρίσκοντας χρόνο για χαλάρωση δίπλα στα αγαπημένα της πρόσωπα, η δημοφιλής σταρ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον γιο της, κλέβοντας τις καρδιές των θαυμαστών της.

Μαμά και γιος απολαμβάνουν μαζί τις ξέγνοιαστες ημέρες του Αυγούστου, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα η τραγουδίστρια έχει μοιραστεί αρκετά στιγμιότυπα από τις διακοπές της με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, με θάλασσα, παιχνίδια και αγκαλιές να πρωταγωνιστούν στο καλοκαιρινό τους άλμπουμ.

Ο Ερμής ήρθε στη ζωή στις 7 Φεβρουαρίου 2023, επισφραγίζοντας τη μακροχρόνια σχέση της Ελένης Φουρέιρα με τον Αλμπέρτο Μποτία. Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο βαθιά την άλλαξε η μητρότητα, ενώ δεν κρύβει την αγάπη και τον θαυμασμό της για τον σύντροφό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

govastiletto.gr -Ελένη Φουρέιρα: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή