Μια αξέχαστη έκπληξη επεφύλασσε η Panik Records στην Ελένη Φουρέιρα για τα 39α γενέθλιά της, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα.

Όλα ξεκίνησαν με ένα φαινομενικά τυπικό δείπνο την Κυριακή το βράδυ στο εστιατόριο Abi Rouge, κατόπιν πρόσκλησης του CEO της εταιρείας, Γιώργου Αρσενάκου. Η «εκρηκτική» performer δεν υποψιαζόταν τι θα ακολουθούσε, θεωρώντας πως θα περνούσε ένα ήσυχο βράδυ, δεδομένου ότι ο σύντροφός της, Αλμπέρτο Μποτία, απουσίαζε στο εξωτερικό λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Ωστόσο, μπαίνοντας στον χώρο, η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πάρτι – έκπληξη και μια τεράστια τούρτα ειδικά για εκείνη.

Εκτός από τους συνιδρυτές της Panik, Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση και Γιώργο Αρσενάκο, παρόντες ήταν η Μαριάννα Λάτση, όλο το team της Panik, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της Ελένης Φουρέιρα, που της ευχήθηκαν και διασκέδασαν όλοι μαζί για τα γενέθλιά της.

