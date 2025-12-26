Στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας μοιράστηκε η Ελένη Φουρέιρα το βράδυ των Χριστουγέννων με τους ακολούθους της στο Instagram. Η κορυφαία ποπ σταρ, που παρά τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις θέτει πάντα την οικογένεια ως προτεραιότητα, πέρασε την ημέρα με τον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή.

Μετά από μια εορταστική βόλτα στη στολισμένη Αθήνα, η οικογένεια επέστρεψε στη ζεστασιά του σπιτιού της, με την Ελένη να απαθανατίζει μια σπάνια και τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά τους.

Παρότι η ίδια σπάνια μοιράζεται στα social media φωτογραφίες του γιου της, και ακόμα πιο σπάνια του συντρόφου της, χθες αποφάσισε να κάνει μια εξαίρεση. Έτσι λοιπόν δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία βλέπουμε τον Αλμπέρτο Μποτία στον καναπέ του σπιτιού τους, να έχει στην αγκαλιά του τον γιο τους Ερμή που μόλις είχε αποκοιμηθεί.

Η Ελένη Φουρέιρα είναι μαζί από το 2017 ενώ ο γιος τους ήρθε στη ζωή τον Φεβρουάριο του 2023.

