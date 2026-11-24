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Η Ελένη Φουρέιρα «σφράγισε» το φετινό MadWalk με το «So Sexy», μεταφέροντας με ελληνικό στίχο και με τον μοναδικό της τρόπο ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή club anthems.
Το «So Sexy», το θρυλικό deep house κομμάτι, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2006 και κατέκτησε τα charts και τα clubs παγκοσμίως, ενώ παραμένει διαχρονικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα tracks.
Με το «So Sexy», που κυκλοφορεί από την Panik Records, η κορυφαία pop star έκανε το closing act του MadWalk, χαρίζοντας ακόμα ένα υπερθέαμα με τη χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια και τον δυναμισμό της.
Το «So Sexy» είναι σε μουσική των Flavio Cuva, Jamie Lewis, Kim Cooper, Giuseppe Nuzzo και Arcade. Τους ελληνικούς στίχους και την παραγωγή έκαναν οι Arcade.
govastiletto.gr – Ελένη Φουρέιρα: Έριξε την αυλαία του MadWalk 2026 με κοντά ξανθά μαλλιά και ένα εκρηκτικό act