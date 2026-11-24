Το «So Sexy», το θρυλικό deep house κομμάτι, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2006 και κατέκτησε τα charts και τα clubs παγκοσμίως, ενώ παραμένει διαχρονικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα tracks.

Με το «So Sexy», που κυκλοφορεί από την Panik Records, η κορυφαία pop star έκανε το closing act του MadWalk, χαρίζοντας ακόμα ένα υπερθέαμα με τη χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια και τον δυναμισμό της.

Το «So Sexy» είναι σε μουσική των Flavio Cuva, Jamie Lewis, Kim Cooper, Giuseppe Nuzzo και Arcade. Τους ελληνικούς στίχους και την παραγωγή έκαναν οι Arcade.