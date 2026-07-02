Η Ελένη Φουρέιρα κήρυξε την έναρξη της φετινής περιοδείας της με μια θριαμβευτική βραδιά γεμάτη ενέργεια, δυνατές συγκινήσεις και εκπλήξεις στο κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, το βράδυ της Τετάρτης 1ης Ιουλίου.

Η κορυφαία ποπ σταρ γνώρισε την αποθέωση και παρέσυρε τους πάντες με το πιο δυναμικό και εντυπωσιακό σόου, επιβεβαιώνοντας την πρωτοκαθεδρία της στην ελληνική ποπ σκηνή. Η Ελένη Φουρέιρα έβαλε «φωτιά» στο stage με επιβλητικά props, εντυπωσιακά visuals και δέκα χορευτές να την πλαισιώνουν σε εξαιρετικές χορογραφίες.

Η συναυλία άνοιξε με το ολοκαίνουργιο hit «Jackie O’», που κυκλοφορεί από την Panik Records, σε μια θεαματική εισαγωγή που έδωσε από τα πρώτα λεπτά τον τόνο για το υπερθέαμα που ακολούθησε. Από το setlist δεν έλειψαν κομμάτια από το επιτυχημένο album «Hybrid» όπως τα σαρωτικά «Alleluia» και «Δεν κάνω εγώ για σπίτι», καθώς και τεράστιες δισκογραφικές επιτυχίες με τις οποίες η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει ιστορία.

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Στις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η guest εμφάνιση του Saske, που μαζί με την Ελένη Φουρέιρα είπαν το πολυπλατινένιο ντουέτο τους «10’», κάνοντας το Κατράκειο να πάλλεται.

Στο πλευρό της Ελένης Φουρέιρα βρέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, και ο σύντροφός της, Αλμπέρτο Μποτία.

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής παρακολούθησε από κοντά τη μεγάλη πρεμιέρα της καλοκαιρινής περιοδείας της, καμαρώνοντας την αγαπημένη του να αποθεώνεται από το κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο. Μαζί του ήταν ο στενός φίλος της τραγουδίστριας, Πέτρος Τσαπαρδώνης, με τους δυο τους να απολαμβάνουν το εντυπωσιακό σόου και να τη στηρίζουν σε μια ακόμη σημαντική επαγγελματική στιγμή της.

Το δικό της παλμό έδωσε η Marseaux, μια από τις ξεχωριστές και επιδραστικές παρουσίες στη σύγχρονη ποπ σκηνή, ενώ το opening act έκανε ο πολλά υποσχόμενος, νέος urban καλλιτέχνης AGapios.

Το «Hybrid tour», σε παραγωγή της Panik Live Productions, θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι σε Ελλάδα και Κύπρο, με ξεχωριστές εκπλήξεις σε κάθε σταθμό του.

Φωτογραφίες – Βίντεο: Βασίλης Κοντζεδάκης

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