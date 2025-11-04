Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας και μίλησε στην κάμερα της πρωινής εκπομπής Breakfast@Star, σχολιάζοντας τις φήμες που θέλουν τη Ζόζεφιν και την Κατερίνα Στικούδη να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στην Eurovision 2026.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια τόνισε πως και οι δύο καλλιτέχνιδες είναι εκπληκτικές και τους ευχήθηκε τα καλύτερα: «Όποια και να πάει, είναι καταπληκτικές και οι δύο, εύχομαι το καλύτερο. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω δει τίποτα. Όταν δω, θα σου πω», δήλωσε η Φουρέιρα.

Η Ελένη ρωτήθηκε επίσης για τον μεγάλο αριθμό τραγουδιών που κατατέθηκαν στην ΕΡΤ για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό, συνολικά 264 συμμετοχές, τονίζοντας πόσο εντυπωσιακό είναι το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών: «Είναι τέλειο που οι συμμετοχές για τον εθνικό τελικό της Eurovision είναι 264», σχολίασε με ενθουσιασμό η τραγουδίστρια.

Η δήλωση της Φουρέιρα έρχεται να προσθέσει θετική ενέργεια στον ήδη μεγάλο ντόρο γύρω από την επόμενη Eurovision, ενισχύοντας την προσμονή των φαν για το ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα και την Κύπρο στον διεθνή μουσικό διαγωνισμό.