Με χιούμορ και ειλικρίνεια μίλησε η Ελένη Γερασιμίδου για τη μακρόχρονη σχέση της με τον σύζυγό της, Αντώνη Ξένο, αποκαλύπτοντας πως παρά την αγάπη που τους ενώνει, έχουν υπάρξει στιγμές που σκέφτηκαν ακόμη και τον χωρισμό.

Η γνωστή ηθοποιός, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno», ανέφερε ότι μαζί με τον σύζυγό της συμπληρώνουν πλέον 46 χρόνια κοινής πορείας.

Με τη χαρακτηριστική της διάθεση για αυτοσαρκασμό, σχολίασε πως συχνά αστειεύεται λέγοντας στον σύζυγό της ότι μπορεί να μην μεγαλώνουν απλώς μαζί, αλλά και να… βαριούνται μαζί.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ένα περιστατικό που συνέβη πριν από λίγα χρόνια, όταν επικοινώνησε με τη δικηγόρο της εκφράζοντας την επιθυμία να πάρει διαζύγιο.

Ωστόσο, η αντίδραση που δέχτηκε ήταν απρόσμενη, καθώς –όπως είπε χαριτολογώντας– η δικηγόρος της όχι μόνο δεν τη στήριξε στην απόφασή της, αλλά την επέπληξε, επειδή ήθελε να χωρίσει έναν άνθρωπο που θεωρεί εξαιρετικό χαρακτήρα.

Παρά τις κατά καιρούς εντάσεις και τις σκέψεις για χωρισμό, η σχέση του ζευγαριού παραμένει δυνατή, έχοντας αντέξει στον χρόνο για σχεδόν μισό αιώνα.

Govastiletto.gr– Ελένη Γερασιμίδου: Οι δηλώσεις για social media και σύνταξη 1000€