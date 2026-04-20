Απούσα από την εκπομπή «Breakfast@Star» ήταν το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου η Ελένη Χατζίδου, με τον Ετεοκλή Παύλου να εμφανίζεται μόνος στο πλατό και να εξηγεί τι συμβαίνει.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως η σύζυγός του αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να δώσει το «παρών» στην εκπομπή.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή του να είναι σύντομα καλά και να επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά της.

Με λόγια γεμάτα αγάπη, ο Ετεοκλής Παύλου έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η θετική διάθεση και η ψυχολογία σε τέτοιες στιγμές.

Όπως ανέφερε, θα προσπαθήσει να της μεταφέρει όλη την αγάπη και την ενέργεια του κοινού, υπογραμμίζοντας ότι η καλή ψυχολογία μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και στην ανάρρωση.

Govastiletto.gr – Ετεοκλής Παύλου: Αποκάλυψε πώς μίλησε στην κόρη του για το τεχνητό του πόδι – «Δεν είπα τι συνέβη με τον πυροβολισμό»